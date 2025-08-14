Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

После воздушной атаки в Ростове завели дело по статье «Террористический акт».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону и Белгороде после атак украинских боевиков были возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт» (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба СК России.

— Сейчас устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении террористических актов, а также командиры, отдавшие их, — говорится в сообщении СК.

По информации следователей, 14 августа 2025 года беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, были направлены на объекты гражданской инфраструктуры.

В Ростове-на-Дону ранения получили 13 человек, были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде были госпитализированы три человека.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше