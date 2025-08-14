Уголовное дело возбуждено после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и Белгороде после атак украинских боевиков были возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт» (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба СК России.
— Сейчас устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении террористических актов, а также командиры, отдавшие их, — говорится в сообщении СК.
По информации следователей, 14 августа 2025 года беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, были направлены на объекты гражданской инфраструктуры.
В Ростове-на-Дону ранения получили 13 человек, были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде были госпитализированы три человека.
