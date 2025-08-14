В Москве спасли девушку после укуса кобры

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила её и скрылась в траве. Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение», — говорится, а сообщении.
Уточняется, что после стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.