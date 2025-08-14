Ванна и гаджет: в Бобруйске от удара током погибла женщина

О трагическом инциденте сообщалось и в начале года — тогда от удара током в одном из общежитий Минска погибла 35-летняя женщина. Вечером 11 января она включила стиральную машину и стала принимать ванну. Кроме того, женщина взяла с собой мобильный телефон, подключив его к сети электропитания. Некоторое время спустя ее соседи услышали странные звуки из ванной, а когда вошли в помещение, увидели, что женщину трясет от удара током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось.