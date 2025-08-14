Ванна и гаджет: в Бобруйске от удара током погибла женщина

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Молодая женщина в Бобруйске погибла от удара током — ее тело обнаружили в ванне с водой, в которой также находился мобильный телефон, сообщили в Следственном комитете.
«В Бобруйске от удара током погибла женщина. Следователи работают на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Уточняется, что трагический случай произошел утром четверга, а о неладном сообщили соседи, которые позвонили экстренным службам, так как их квартиру стало заливать водой. Тревогу у жильцов вызывало и то, что попытки связаться с хозяйкой не увенчались успехом. Женщина не реагировала ни на звонки, ни на стук в дверь.
«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили тело погибшей в ванной, ее мобильный телефон находился в воде. По предварительным данным, причиной смертельного поражения током могло стать использование гаджета, подключенного к электросети, во время водных процедур», — сообщили в СК.
По факту трагического инцидента Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, добавили там.
Гаджеты и вода
Случаи, связанные с поражением электрическим током, происходят не так уж и редко, в том числе связанные с пренебрежением правил техники безопасности рядом с водой.
Так, совсем недавно жертвой беспечности стала 57-летняя жительница Миорского района. Купаясь в надувном бассейне во дворе своего дома, в какой-то момент она решила подкачать бассейн. При подключении шнура к компрессору женщину поразило электрическим током, она скончалась.
О трагическом инциденте сообщалось и в начале года — тогда от удара током в одном из общежитий Минска погибла 35-летняя женщина. Вечером 11 января она включила стиральную машину и стала принимать ванну. Кроме того, женщина взяла с собой мобильный телефон, подключив его к сети электропитания. Некоторое время спустя ее соседи услышали странные звуки из ванной, а когда вошли в помещение, увидели, что женщину трясет от удара током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось.