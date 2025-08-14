В Минэкологии объяснили, откуда взялось маслянистое пятно в реке Миасс

Специалисты Минэкологии изолировали в Челябинске зону под Ленинградским мостом, где накануне в реке Миасс было обнаружено маслянистое пятно. Сейчас сотрудники нескольких ведомств устанавливают источник, причастный к сбросу нефтесодержащих продуктов в ливневую канализацию.
— Загрязнение водоема произошло из подземной реки Игуменка, которая протекает почти через весь город и собирает значительное количество ливневых вод, — объяснили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.
Под мостом на двух участках установлены заградительные боны, которые должны предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов. На место уже завезен специальный сорбент — вещество, впитывающее масляную пленку. Его применение начнется сразу после окончательного закрепления бонов, чтобы минимизировать ущерб экологии. Круглосуточное наблюдение за ситуацией обеспечивают два отряда Поисково-спасательной службы области.