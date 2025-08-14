Прокуратура взяла на контроль ситуацию с треснувшим домом в Таганроге

В Таганроге прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жильцов треснувшего дома. Напомним, частичное повреждение конструкции постройки на улице Октябрьской произошло после обрушения в одной из квартир.
— Организована проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о мерах реагирования. На контроле также вопросы соблюдения прав жильцов дома, в том числе находящихся в пункте временного размещения, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, по информации главы города Светланы Камбуловой, прошедшей ночью в подвале жилого дома под квартирой разрушилась перегородка, потом произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. В итоге пострадала конструкция здания, и появились трещины.
После случившегося в поврежденной части здания отключили газ и воду, а также провели эвакуацию людей. Почти все жильцы уехали к родным, а шестерых человек разместили во временном пункте. Утром 14 августа на территории здания ввели режим ЧС. Власти пообещали помочь всем пострадавшим.
Подпишись на нас в Telegram.