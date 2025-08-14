Девушка чуть не умерла после укуса ядовитой кобры в Подмосковье

Мовсковские врачи спасли 28-летнюю девушку, которую в парке укусила кобра. По словам пациентки, рептилия неожиданно выскочила из ее рюкзака. Как она там оказалось — пока неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Москвы.