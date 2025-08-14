Ричмонд
Девушка чуть не умерла после укуса ядовитой кобры в Подмосковье

Девушку в Москве укусила кобра, выскочив из ее рюкзака в парке. Оперативные действия врачей спасли пострадавшей жизнь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мовсковские врачи спасли 28-летнюю девушку, которую в парке укусила кобра. По словам пациентки, рептилия неожиданно выскочила из ее рюкзака. Как она там оказалось — пока неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Москвы.

Пострадавшую оперативно доставили в Московский токсикологический центр Института Склифосовского. Из-за смертельной опасности кобры каждая минута была на счету: врачи сразу подключили девушку к аппарату ИВЛ в реанимации.

Медики провели комплексную терапию, включающую очистку крови и обработку раны на руке. После стабилизации состояния девушку перевели в больницу имени Баумана.

Там выявили гнойное воспаление правой кисти. После операции и интенсивного лечения состояние девушки нормализовалось за двое суток, и ее выписали.

Яд кобры смертельно опасен: он содержит токсины, которые парализуют дыхание, останавливают сердце и вызывают отмирание тканей. Все эти смертельно опасные процессы развиваются стремительно. Поэтому без срочной медицинской помощи шансы выжить почти отсутствуют.

В Минздраве подчеркнули, что данный случай является наглядным примером высочайшего профессионализма всей медицинской команды и эффективного взаимодействия экстренных служб Москвы.