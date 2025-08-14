Электричка на станции Лигово насмерть сбила пешехода в наушниках

Вызов по инциденту на путях поступил сотрудникам ведомства около 21:00 13 августа. Электропоезд сообщением «Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)-Ораниенбаум-1» сбил человека. Специалисты установили, что пешеход в момент перехода путей был в наушниках. Также предполагают, что он был пьян.
Машинист пытался предотвратить трагедию, но наезда избежать не удалось. Пешеход погиб, его личность устанавливается. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте приступили к проверке по факту происшествия.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что нетрезвый петербуржец погиб под колесами поезда в Ленобласти.