Электричка на станции Лигово насмерть сбила пешехода в наушниках

Вызов по инциденту на путях поступил сотрудникам ведомства около 21:00 13 августа. Электропоезд сообщением «Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)-Ораниенбаум-1» сбил человека. Специалисты установили, что пешеход в момент перехода путей был в наушниках. Также предполагают, что он был пьян.