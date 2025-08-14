Следователи начали проверку после обрушения в одном из домов Таганрога

В Таганроге организовали проверку в связи с обрушением элементов конструкции многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Организовано проведение доследственной проверки, по результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.
По данным СК, в ночь на 14 августа 2025 года в доме на улице Октябрьской обрушилась потолочная балка и плита перекрытия между подвалом и жилой квартирой на первом этаже. После этого были эвакуированы жильцы. Сейчас в границах дома действует локальный режим ЧС.
Напомним, произошедшее также взяли на контроль в прокуратуре.
Подпишись на нас в Telegram.