Суд прекратил дело в отношении экс-директора Атырауского НПЗ

«Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда по правилам первой инстанции рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО “АНПЗ”. (…) Уголовное дело в отношении Д. прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения (пункт 2 части 1 статьи 35 УПК), в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения», — говорится в сообщении.
Экс-руководителя обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей, что, по неосторожности, якобы привело к особо крупному ущербу государству (части 2 статьи 371 УК). Однако в ходе разбирательства прокурор заявил, что доказательств вины нет.
«Д. разъяснено право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс», — заключили в суде.
Напомним, 17 июня КазТАГ сообщал, что Верховный суд отменил обвинительный приговор против экс-главы Атырауского НПЗ.