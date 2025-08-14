Суд прекратил дело в отношении экс-директора Атырауского НПЗ

«Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда по правилам первой инстанции рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО “АНПЗ”. (…) Уголовное дело в отношении Д. прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения (пункт 2 части 1 статьи 35 УПК), в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения», — говорится в сообщении.