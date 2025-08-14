Ричмонд
Мошенники стали изощреннее выманивать деньги: В Молдове новый метод обмана жителей страны — теперь преступники представляются «сотрудниками операторов связи», получая доступ к телефонам и банковским карточкам

Центр по борьбе с киберпреступностью предупреждает население о появлении нового метода обмана.

Источник: Комсомольская правда

Центр по борьбе с киберпреступностью предупреждает население о появлении нового метода обмана, с помощью которого преступники получают удаленный доступ к мобильным телефонам и установленным на них банковским приложениям.

С жертвами связываются по телефону неизвестные лица, представляющиеся «сотрудниками телекоммуникационных компаний», и под предлогом оказания технической помощи просят установить «обновленную» версию приложения оператора, полученную по ссылке, отправленной в SMS, электронной почте или через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.).

После перехода по ссылке на мобильное устройство устанавливается дополнительное приложение, внешне похожее на легитимное, но содержащее скрытые функции удаленного управления.

Поделитесь этой информацией с близкими.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Полиция предупреждает. Фото полиция Молдовы.

