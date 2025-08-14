Мошенники стали изощреннее выманивать деньги: В Молдове новый метод обмана жителей страны — теперь преступники представляются «сотрудниками операторов связи», получая доступ к телефонам и банковским карточкам

Центр по борьбе с киберпреступностью предупреждает население о появлении нового метода обмана, с помощью которого преступники получают удаленный доступ к мобильным телефонам и установленным на них банковским приложениям.
С жертвами связываются по телефону неизвестные лица, представляющиеся «сотрудниками телекоммуникационных компаний», и под предлогом оказания технической помощи просят установить «обновленную» версию приложения оператора, полученную по ссылке, отправленной в SMS, электронной почте или через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.).
После перехода по ссылке на мобильное устройство устанавливается дополнительное приложение, внешне похожее на легитимное, но содержащее скрытые функции удаленного управления.
Поделитесь этой информацией с близкими.
Полиция предупреждает. Фото полиция Молдовы Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Полиция предупреждает. Фото полиция Молдовы.
Читайте также:
«Синдром Руки Москвы»: Хроническое состояние властей Молдовы, при котором пациенты видят агентов Кремля даже в отражении чайника.
Лечится сложно: для начала пациенту предлагают выключить телевизор и попробовать жить хотя бы неделю без словосочетания «агент Кремля» (далее…).
Слово — не воробей: Бывший молдавский политик, открыто поддерживающий ПАС, признался, что партия узурпировала даже Конституционный суд.
На пути в блуждающее и туманное европейское будущее, власть без зазрения совести говорит о какой-то демократии и законности (далее…).
Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию.
Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса (далее…).