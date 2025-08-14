Экс-главу «Теплоэнерго» Халтурина будут судить в Нижнем Новгороде

Бывшего генерального директора «Теплоэнерго» Илью Халтурина обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения.
В ходе расследования установлено, что в 2023—2024 годах обвиняемый, желая сохранить свою высокую должность и соответствующую зарплату, дал указание гендиректору компании «Теплоэнергоремонт НН» изменить проектную документацию по реконструкции объекта без проведения закупки. Таким образом, государству был приченен ущерб на сумму 8,9 млн рублей.
Также по указанию Халтурина договор на реконструкцию сетей был заключен с афиллированной ему фирмой «Строительные технологии», которая не подходила под требования по закупке из-за долгов по платежам и судимости директора фирмы. Работы не были выполнены, а неустойка на сумму более 3 млн рублей не была взыскана в установленные сроки.
Позднее в 2024 году обвиняемый уже находясь под следствием, увеличил оклад генеральному директору «Теплоэнергоремонт НН», чтобы тот смог оплатить адвоката и дал выгодные показания в суде. Учредители компании не были поставлены в известность, ущерб «Теплоэнерго» составил 400 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело будет рассматриваться в Нижегородском районном суде.