Экс-главу «Теплоэнерго» Халтурина будут судить в Нижнем Новгороде

Также по указанию Халтурина договор на реконструкцию сетей был заключен с афиллированной ему фирмой «Строительные технологии», которая не подходила под требования по закупке из-за долгов по платежам и судимости директора фирмы. Работы не были выполнены, а неустойка на сумму более 3 млн рублей не была взыскана в установленные сроки.