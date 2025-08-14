В Ростове увеличилось количество домов, поврежденных при атаке БПЛА

В центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА оказались повреждены 15 многоквартирных домов различной этажности, один частный дом и одно административное здание. Данные по ущербу на заседании КЧС уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Алексей Азарянский.
Также, по последним данным, в пункте временного размещения на базе лицея № 50 сейчас находятся 60 человек. Людям оказывают психологическую помощь. Пострадавшие обеспечены питанием и питьевой водой.
Власти организуют работу оценке ущерба и приему заявлений от жильцов, пострадавших домов. Будут составлены списки для оказания единовременной материальной помощи. Из резервного фонда городской администрации выделят средства на проведение аварийно-восстановительных работ.
Напомним, ранее власти региона сообщали о повреждениях окон и балконов в десяти зданиях в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Также был нанесен ущерб легковым автомобилям.
В пределах места происшествия сейчас действует локальный режим ЧС. Эвакуировали 212 человек. Известно о 13 пострадавших, двое из которых — дети. По факту террористического акта возбуждено уголовное дело.
