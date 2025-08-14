Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове увеличилось количество домов, поврежденных при атаке БПЛА

В Ростове-на-Дону количество пострадавших при атаке БПЛА домов возросло до 15.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА оказались повреждены 15 многоквартирных домов различной этажности, один частный дом и одно административное здание. Данные по ущербу на заседании КЧС уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Алексей Азарянский.

Также, по последним данным, в пункте временного размещения на базе лицея № 50 сейчас находятся 60 человек. Людям оказывают психологическую помощь. Пострадавшие обеспечены питанием и питьевой водой.

Власти организуют работу оценке ущерба и приему заявлений от жильцов, пострадавших домов. Будут составлены списки для оказания единовременной материальной помощи. Из резервного фонда городской администрации выделят средства на проведение аварийно-восстановительных работ.

Напомним, ранее власти региона сообщали о повреждениях окон и балконов в десяти зданиях в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Также был нанесен ущерб легковым автомобилям.

В пределах места происшествия сейчас действует локальный режим ЧС. Эвакуировали 212 человек. Известно о 13 пострадавших, двое из которых — дети. По факту террористического акта возбуждено уголовное дело.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше