На 10 лет осудили мужчину за гибель школьника в Мангистау

Судом установлено, что в селе Акжигит Бейнеуского района подсудимый собрал у подземного перехода под железной дорогой учеников 11 класса. Использовав незначительный конфликт как повод, он выстроил их в ряд и под предлогом «воспитательной беседы» нанес удары кулаками в грудь несовершеннолетним К. и С. В результате полученных травм С. был доставлен в медпункт, где скончался, не приходя в сознание.