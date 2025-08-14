Ричмонд
На 10 лет осудили мужчину за гибель школьника в Мангистау

Актау. 14 августа. КазТАГ — В Мангистауской области мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за гибель 11-классника из села Акжигит, сообщает пресс-служба судов области.

Источник: РИА "Новости"

«В Мангистауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., обвиняемого в совершении иных насильственных действий из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего (статья 109−1 часть 2 пункты 5, 8 УК), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (статья 106 часть 3 УК). (…) Приговором суда Ж. признан виновным в инкриминируемых деяниях, и ему с применением ст. 58 УК окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в селе Акжигит Бейнеуского района подсудимый собрал у подземного перехода под железной дорогой учеников 11 класса. Использовав незначительный конфликт как повод, он выстроил их в ряд и под предлогом «воспитательной беседы» нанес удары кулаками в грудь несовершеннолетним К. и С. В результате полученных травм С. был доставлен в медпункт, где скончался, не приходя в сознание.

На суде подсудимый вину не признал.