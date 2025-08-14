В Уфе продлили арест экс-замглавы Ростехнадзора по ПФО Тимуру Мухаметьянову

Напомним, Тимур Мухаметьянов занял пост в Ространснадзоре по ПФО в октябре 2023 года. До этого он работал в федеральном Минтрансе, а еще чуть раньше, занимал пост руководителя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. В июне 2025 года он покинул пост в Ространснадзоре.