В Уфе продлили арест экс-замглавы Ростехнадзора по ПФО Тимуру Мухаметьянову

Сегодня, 14 августа, Советский районный суд Уфы продлил на два месяца арест бывшему заместителю главы управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. 40-летнего Тимура Мухаметьянова обвиняют в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, экс-чиновник, будучи в сговоре с двумя посредниками потребовал от руководства компании «Техстрой» взятку. Взамен на денежное вознаграждение, грузовики этой фирмы должны были передвигаться по дорогам Башкирии с превышением груза. Предполагалось, что на пунктах весового контроля их не будут тщательно проверять.
В апреле-мае 2025 года посредники в два захода получили двумя равными долями 450 тысяч рублей. В момент передачи денег их задержали сотрудники ФСБ. Расследование уголовного дела привело следователей к Тимуру Мухаметьянову, который тогда занимал пост заместителя главы управления Ространснадзора по ПФО. В отношении посредников возбуждено отдельное уголовное дело.
Напомним, Тимур Мухаметьянов занял пост в Ространснадзоре по ПФО в октябре 2023 года. До этого он работал в федеральном Минтрансе, а еще чуть раньше, занимал пост руководителя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. В июне 2025 года он покинул пост в Ространснадзоре.
