В Таиланде арестован россиянин, возглавлявший банду оружейных контрабандистов

Предполагаемый главарь банды, занимавшейся контрабандой оружия, арестован в Таиланде. Преступники попались при попытке отправки очередной партии огнестрельного оружия и комплектующих.

Источник: AP 2024

В Таиланде задержан предполагаемый лидер банды, занимавшейся контрабандой оружия. По данным телеграм-канала Mash, именно они могли поставлять вооружение террористам, совершившим теракт в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает Mash, 27-летний гражданин России и его сообщники скрывали контрабанду из Бангкока в Россию в двойном дне бытовой техники. Отправка осуществлялась через курьерскую службу, расположенную недалеко от российского посольства в Бангкоке.

Задержание произошло накануне, когда один из злоумышленников принес коробки с грузом для отправки. В результате проверки содержимого посылок было обнаружено 25 полуавтоматических пистолетов и 19 собранных стволов. Среди прочего изъятого арсенала также оказались глушители, оптические прицелы, наборы для чистки оружия и инструкции по эксплуатации.