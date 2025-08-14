В Таиланде арестован россиянин, возглавлявший банду оружейных контрабандистов

Задержание произошло накануне, когда один из злоумышленников принес коробки с грузом для отправки. В результате проверки содержимого посылок было обнаружено 25 полуавтоматических пистолетов и 19 собранных стволов. Среди прочего изъятого арсенала также оказались глушители, оптические прицелы, наборы для чистки оружия и инструкции по эксплуатации.