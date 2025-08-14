В Башкирии волонтеры спасли пропавшего неделю назад пожилого мужчину

Волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» помогли оказавшемуся в беде жителю башкирского города Давлеканово. Пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, заблудился в лесу и неделю провел в овраге.
Как рассказали волонтеры поискового отряда в своих соцсетях, сегодня, 14 августа, дорожные рабочие увидели под мостом находящегося в овраге мужчину. Они позвонили добровольцам и попросили о помощи. Как оказалось, пожилой житель Давлеканово оказался под завалом из камней и веток.
— По прибытии картина становится ясной. Мужчина отсутствовал дома около недели и не мог объяснить, как попал в эту местность. Потерявшемуся оказывают первую помощь, а вся информация передается его родственникам… Главное правило: своевременная помощь спасает жизни! — написали в своих соцсетях волонтеры «БашРегионСпас».
Пожилому мужчине вызвали скорую помощь, нашлись и его родственники. Как отметили добровольцы, прибывшая на место участница отряда справилась с этой непростой ситуацией во время своего обеденного перерыва. К счастью, на этот раз удалось спасти жизнь заблудившемуся человеку..
