Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек объявлен в розыск по уголовной статье

Бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек разыскивается МВД Крыма по уголовной статье.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел по Республике Крым объявило в розыск по уголовной статье бывшего депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека. Об этом сообщают «Известия».

Помимо Руслана Бальбека, в официальном сообщении ведомства, которое цитирует издание, также фигурируют имена Андрея Цурканенко и Сергея Крылова.

По информации телеграм-канала Mash на волне, объявленный в розыск экс-чиновник стал фигурантом дела о мошенничестве.

Канал утверждает, что Бальбек мог покинуть страну и теперь скрывается в Турции.

Руслан Бальбек с 2014 года занимал должность заместителя главы Совета министров Республики Крым. В 2016—2021 годах он являлся депутатом Государственной Думы РФ от Крыма, заместителем председателя Комитета по делам национальностей.