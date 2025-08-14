В Башкирии с начала 2025 года в лесах заблудились 290 грибников

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, с начала 2025 года в лесах республики заплутали в общей сложности 290 человек, том числе 18 детей. Всего службы спасения приняли в этом году 159 сообщений о потерявшихся. Как сообщил в прямом эфире ЦУР замначальника аварийно-спасательной службы госкомитета республики по ЧС Ильгиз Фаррахов, 109 из всех заблудившихся, пошли в лес в одиночку.
В ведомстве предупреждают жителей Башкирии, желающих идти по грибы, что с собой обязательно нужно брать полностью заряженный мобильный телефон, компас, свисток, фонарик, минимальный набор еды, спички или зажигалку. Обязательно нужно надеть удобную обувь и яркую одежду, взять с собой аптечку, если есть необходимость в лекарствах.
Спасатели просят любителей «тихой охоты» не рисковать и не ходить в лес одним, а в случае похода за грибами сообщить родным куда именно пошли. А в случае длительного перехода зарегистрировать свой маршрут на сайте МЧС по Башкирии.
