Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле спасатели ликвидировали пожар в Ледовом дворце

Сегодня вечером система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила спасателям о пожаре в Ледовом дворце на улице Мазурова. Прибыв, подразделения МЧС выяснили, что произошло возгорание в помещении сушилки.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели ликвидировали пожар в Ледовом дворце, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сегодня вечером система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила спасателям о пожаре в Ледовом дворце на улице Мазурова. Прибыв, подразделения МЧС выяснили, что произошло возгорание в помещении сушилки.

Спасатели ликвидировали пожар с помощью огнетушителя.

Здание самостоятельно покинули четыре человека. Никто не пострадал.

В результате происшествия повреждены теплогенераторная установка и спортивная экипировка. Причина случившегося устанавливается. -0-