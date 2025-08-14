14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели ликвидировали пожар в Ледовом дворце, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сегодня вечером система передачи извещений о ЧС «Молния» сообщила спасателям о пожаре в Ледовом дворце на улице Мазурова. Прибыв, подразделения МЧС выяснили, что произошло возгорание в помещении сушилки.
Спасатели ликвидировали пожар с помощью огнетушителя.
Здание самостоятельно покинули четыре человека. Никто не пострадал.
В результате происшествия повреждены теплогенераторная установка и спортивная экипировка. Причина случившегося устанавливается. -0-