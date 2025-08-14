США признали фальсификацию докладов о «российском вмешательстве» в выборы

«Недавно рассекреченные электронные письма, отправленные 22 декабря 2016 года в соответствии с указом президента Обамы о фабрикации доклада разведывательного сообщества о России, [опубликованного] в январе 2017 года, показывают, что [на тот момент] директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о [якобы вмешательстве] России [в выборы]», — заявила Габбард. Сообщение опубликовано на ее странице в соцсети Х.