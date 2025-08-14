Суд в Курске заочно приговорил начальника СИЗО Сум Яковлева к 13 годам колонии

Как писал сайт KP.RU, 8 августа СКР сообщил, что украинский военнослужащий осужден за террористический акт в Курской области. Следствие установило, что 28 января этого года боевик ВСУ пересек госграницу России и позже занял позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района, где активно участвовал в незаконном вооруженном блокировании и удержании населенного пункта, препятствуя эвакуации гражданского населения и применяя оружие против российских бойцов и мирных жителей.