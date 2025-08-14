Суд в Курске заочно приговорил начальника СИЗО Сум Яковлева к 13 годам колонии

Курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева к 13 годам лишения свободы за жестокое обращение с пленными и гражданским населением. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
В пресс-службе отметили, что Яковлев обвинялся в жестоком обращении с пленными и гражданским населением, запрещенном международным договором России.
«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.
Уточнялось, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, приговор вынесен заочно.
