В Крыму нудисты отметили День Нептуна голым танцем вокруг ребёнка

В Коктебеле произошёл скандал из-за голого флешмоба, который устроили на нудистском пляже. Группа раздетых взрослых танцевала вокруг девочки 8−10 лет. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, пишет «Mash на Волне».

Источник: Life.ru

Нудисты Коктебеля устроили танцы вокруг ребенка на пляже в честь Дня Нептуна. Видео © Telegram / Mash на волне.

Всё случилось во время празднования Дня Нептуна. Обнажённые люди с разрисованными телами решили поучаствовать в костюмированном шоу и затеяли флешмоб вокруг ребёнка. В итоге кадры разлетелись по Сети.

Представители МВД России по Республике Крым начали проверку обстоятельств инцидента. Полиция намерена выяснить, не были ли нарушены какие-либо законодательные нормы при организации и проведении данного мероприятия.

Ранее Life.ru писал, что в Сочи полиция задержала 12 человек за заплыв без купальников на пляже. При этом нудистов видели дети.