Тюменские власти снесли половину дома, чтобы заставить его жильцов съехать

Муниципальные власти Аромашевского района Тюменской области без предупреждения снесли половину аварийного дома, в котором все еще живет семья. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, это здание давно находится в ненадлежащем состоянии, но официально опасной была признана только пустующая часть здания, принадлежащая муниципалитету. Жильцам пришлось за свой счет заказать специальную экспертизу, чтобы и их часть здания была оформлена как аварийная. Однако власти все равно отказались переселять их в новое полноценное жилье, предложив перебраться во временное.
Семью не устроил такой вариант, так как предложенный вариант не особо отличался по жилищным условиям от их аварийного дома. После этого чиновники пошли на крайние меры и отправили экскаватор, который снес муниципальную половину здания, пока семья была на работе. Двор оказался превращен в руины, а жильцам так не озвучили сроки переселения, как и получения компенсации, следует из публикации.
Аварийный дом в Салехарде, который наклонился к земле под заметным углом, находится на грани того, чтобы полностью рухнуть. Однако пока что он удерживает свой вес исключительно благодаря деревянным подпоркам.