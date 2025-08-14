Тюменские власти снесли половину дома, чтобы заставить его жильцов съехать

Семью не устроил такой вариант, так как предложенный вариант не особо отличался по жилищным условиям от их аварийного дома. После этого чиновники пошли на крайние меры и отправили экскаватор, который снес муниципальную половину здания, пока семья была на работе. Двор оказался превращен в руины, а жильцам так не озвучили сроки переселения, как и получения компенсации, следует из публикации.