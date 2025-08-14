В Ленобласти три человека погибли в результате отравления незамерзайкой

В Ленобласти трое мужчин скончались после того, как отправились незамерзайкой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
«После распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть троих мужчин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в Сосновом Бору в минувшую среду, 13 августа, когда компания употребила напиток, в составе которого была незамерзающая жидкость.
Как сообщают представители СК, в настоящий момент еще одна женщина, также выпившая незамерзайку, находится в реанимационном отделении. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело, обстоятельства и детали инцидента уточняются.
