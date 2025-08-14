Ричмонд
В Ленобласти три человека погибли в результате отравления незамерзайкой

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек после отравления напитком с незамерзайкой.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти трое мужчин скончались после того, как отправились незамерзайкой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

«После распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть троих мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в Сосновом Бору в минувшую среду, 13 августа, когда компания употребила напиток, в составе которого была незамерзающая жидкость.

Как сообщают представители СК, в настоящий момент еще одна женщина, также выпившая незамерзайку, находится в реанимационном отделении. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело, обстоятельства и детали инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сочи произошло массовое отравление чачей. В настоящий момент число пострадавших от употребления некачественного алкоголя выросло до 15 человек.