В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждено 20 зданий

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал о последствиях атаки беспилотников на регион в четверг.
По его словам, пострадали 20 зданий — в них повреждены балконы и окна, а также припаркованные рядом машины. Сейчас специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб, уже принято 175 заявлений.
Слюсарь отметил, что обеспокоенные жители интересуются, когда смогут вернуться домой и когда будет возмещен ущерб.
— Делаем все, чтобы быстро помочь людям. На месте развернут мобильный пункт полиции, — отметил Слюсарь.
Также врио главы региона посетил и больницу, где проходит лечение пострадавшая в результате атаки БПЛА девочка Маша.
— Пожелал ей здоровья и получил от нее задание: она всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку. Обязательно исполним. Главное сейчас — поскорее выздороветь, — говорится в сообщении в телеграм.