В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждено 20 зданий

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал о последствиях атаки беспилотников на регион в четверг.

По его словам, пострадали 20 зданий — в них повреждены балконы и окна, а также припаркованные рядом машины. Сейчас специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб, уже принято 175 заявлений.

Слюсарь отметил, что обеспокоенные жители интересуются, когда смогут вернуться домой и когда будет возмещен ущерб.

— Делаем все, чтобы быстро помочь людям. На месте развернут мобильный пункт полиции, — отметил Слюсарь.

Также врио главы региона посетил и больницу, где проходит лечение пострадавшая в результате атаки БПЛА девочка Маша.

— Пожелал ей здоровья и получил от нее задание: она всегда мечтала попасть на Кремлевскую елку. Обязательно исполним. Главное сейчас — поскорее выздороветь, — говорится в сообщении в телеграм.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
