Мошенники обманули россиянку на полмиллиона через новый мессенджер

Жительница Курска получила звонок от незнакомца в новом мессенджере, установленном на телефон, и в итоге лишилась 444 тысяч рублей. Об этом сообщают в УМВД РФ по Курской области.
Схема простая: неизвестный сообщил о доставке некоей посылки на имя потерпевшей и попросил продиктовать код из СМС. Женщина даже не сразу вспомнила, что никакой посылки не ждет, и продиктовала код. В итоге на нее обрушились звонки из различных «госучреждений», а потом «сотрудник РКН» убедил потерпевшую, что предыдущий диалог был с мошенниками, и, чтобы спасти свои деньги, нужно перевести средства на «безопасный счет».
— Она установила на смартфон приложение, отправилась к банкомату и совершила первый перевод почти на 300 тысяч рублей на продиктованные реквизиты. За ним последовал очередной транш на сумму 150 тысяч рублей, — сообщают в курской полиции.
В итоге женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда у нее попросили очередную крупную сумму. Возбуждено уголовное дело.
Как пишет РИА Курск, для обмана мог использоваться мессенджер MAX (в МВД официально сервис не называли).