Мошенники обманули россиянку на полмиллиона через новый мессенджер

Схема простая: неизвестный сообщил о доставке некоей посылки на имя потерпевшей и попросил продиктовать код из СМС. Женщина даже не сразу вспомнила, что никакой посылки не ждет, и продиктовала код. В итоге на нее обрушились звонки из различных «госучреждений», а потом «сотрудник РКН» убедил потерпевшую, что предыдущий диалог был с мошенниками, и, чтобы спасти свои деньги, нужно перевести средства на «безопасный счет».