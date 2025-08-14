Слюсарь: В Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий после атаки беспилотников

Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб. На данный момент принято 175 заявлений", — написал он.
Напомним, утром 14 августа в Ростове-на-Дону произошёл мощный взрыв после атаки украинского БПЛА, в результате чего в центре города поднялся столб дыма. Дрон ударил по жилому дому, откуда экстренно эвакуировали 54 человека, также пострадали соседние здания. Видео с моментом атаки публиковал Life.ru. В городе введён режим ЧС, а Следственный комитет начал расследование по статьям о терроризме.