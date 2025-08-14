Российского военного, которому пленный боец ВСУ носил воду, наградили

В апреле Саид сообщал, что во время боевых действий пленный украинский военный несколько дней носил ему воду. Военный признался, что новость о награждении вызвала у него и его товарищей сильные эмоции. «Слеза у меня пошла, у всех слезы пошли», — поделился он, подчеркнув, что ожидал получить медаль, а не столь высокую государственную награду.