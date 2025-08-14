Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина с Трампом

На Аляске вандал повредил Собор Святого Семейства в центре города Анкоридж, сообщает местный телеканал KTUU. Именно там состоится саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Собор Святого Семейства в центре города был поврежден во вторник вечером мужчиной, бросавшим кирпичи.
О мотивах поступка вандала информации нет.
Несмотря на повреждения, церковь, по данным KTUU, остается открытой для посещения. Церковные служители сообщили, что они направляют записи с камер видеонаблюдения полиции.
