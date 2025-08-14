Обвиняемых по делу о взрыве на заводе в Башкирии отправили под домашний арест

В результате вменяемых им нарушений, на промышленной площадке 9 августа 2025 года произошел взрыв, пострадали более 40 человек. При этом 34 человека попали в больницу, а один из них, 30-летний мастер, накануне скончался. Три человека до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.