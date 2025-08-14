Ричмонд
Обвиняемых по делу о взрыве на заводе в Башкирии отправили под домашний арест

Фигурантов дела о взрыве на заводе в Стерлитамаке отправили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения обвиняемым по делу о взрыве на заводе в Стерлитамаке. 14 августа директора по охране труда АО «БСК» и начальника отдела Ростехнадзора отправили под домашний арест.

В пресс-службе суда пояснили, что директора по охране труда обвиняют в «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», а чиновника из Ростехнадзора в халатности.

В результате вменяемых им нарушений, на промышленной площадке 9 августа 2025 года произошел взрыв, пострадали более 40 человек. При этом 34 человека попали в больницу, а один из них, 30-летний мастер, накануне скончался. Три человека до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следком по Башкирии ранее ходатайствовал о домашнем аресте для фигурантов уголовного дела, которое расследует ведомство.

— Постановлениями суда ходатайства следователя удовлетворены. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября 2025 года. Постановления в законную силу не вступили, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Башкирии.

