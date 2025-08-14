Ричмонд
DN сообщил о звонках Трампа Столтенбергу касательно Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос присуждения Нобелевской премии мира. Об этом сообщает норвежское издание Dagens N? ringsliv (DN).

Трамп неоднократно звонил Столтенбергу.

«Трамп звонил Столтенбергу, разговор шел в том числе и о Нобелевской премии мира», — говорится в материале издания. Там добавили, что эти разговоры происходили параллельно с обсуждением торговых пошлин для Норвегии. При этом издание не располагает сведениями, пытался ли американский лидер увязать вопрос премии с торговыми льготами для норвежских товаров.

Как отмечают СМИ, Трамп серьезно настроен на получение Нобелевской премии мира — его кандидатуру уже выдвинули представители семи стран. По информации The Hill, Белый дом рассматривает эту награду как важный элемент исторического наследия действующего президента США. Норвежский Нобелевский комитет традиционно объявляет лауреатов премии мира в декабре.

Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
