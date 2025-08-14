12-летний мальчик ранен под Белгородом из-за атаки ВСУ

Вечером четверга губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередных атак ВСУ на регион.
По его словам, 12-летний мальчик получил ранения в селе Таврово в результате атаки БПЛА — у ребенка диагностировали осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму, бригада скорой помощи доставляет его в больницу. Также в двух частных домах выбило окна, повредило крыши и фасады, посекли осколки и стоящую неподалеку машину.
В селе Бочковка Белгородского района повреждения получил гараж и окна частного дома, в селе Никольское — ворота, окна и забор у частного дома, в поселке Майский повреждена крыша частного дома. В самом Белгороде из-за украинских атак пострадал фасад социального объекта, в девяти квартирах трех МКД выбило окна, осколки посекли и 23 машины. Также поврежден еще один забор частного дома, остекление в здании предприятия и крыша коммерческого объекта. На местах работают оперативные службы.