У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, проинформировал филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414, — говорится в отчете службы о произошедших землетрясениях. — Глубина (в км): 63,8. Магнитуда: 5,2».

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Каждые сутки с тех пор ученые фиксируют афтершоки. Их интенсивность и мощность постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

