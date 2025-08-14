Российский блогер жестоко убил знакомого, нанеся ему 131 удар ножом

В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по резонансному делу блогера, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого. По версии следствия, преступление было совершено 16 сентября 2024 года в квартире на проспекте Науки. Молодой человек во время совместного распития алкоголя нанес потерпевшему 131 ножевое ранение в шею, туловище и конечности. После убийства он похитил личные вещи погибшего, включая телефон, одежду и мелкие предметы, общая стоимость которых составила около 5000 рублей.