12-летний мальчик ранен при атаке дрона на село Таврово в Белгородской области

В селе Таврово Белгородской области 14 августа в результате атаки беспилотников ВСУ был ранен 12-летний ребенок. Мальчику осколком повредило ногу, а также он получил минно-взрывную травму. Об этом в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

После атаки БПЛА школьник госпитализирован.

«В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Ребенок госпитализирован.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Белгородской области дрон ВСУ атаковал скорую помощь. Фото.

Также в ходе атаки украинских дронов повреждены дома и окна в селах Бочковка, Никольское и поселке Майский. В самом Белгороде от атак БПЛА поврежден фасад соцобъекта, выбило окна в девяти квартирах и осколками посечено 23 автомобиля.

