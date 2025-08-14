Ричмонд
В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА

Вечером четверга в Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников.

Вечером четверга в Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

— Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — говорится в сообщении.

Жителей региона попросили находиться в комнатах вдали от окон. Также в телеграм-канале главы Кисловодска Евгения Моисеева опубликовано предупреждение и о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

