В Ставропольском крае объявлена угроза атаки БПЛА

Вечером четверга в Ставропольском крае была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
— Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — говорится в сообщении.
Жителей региона попросили находиться в комнатах вдали от окон. Также в телеграм-канале главы Кисловодска Евгения Моисеева опубликовано предупреждение и о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше