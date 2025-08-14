Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину за помощью

«Убедительно просим принять все возможные меры по освобождению нашего сына Дениса Постового. Его жена осталась в США с четырьмя детьми (трое школьников и грудной младенец), но семья уже израсходовала все сбережения и влезла в долги, оплачивая услуги американских адвокатов», — говорится в письме родителей Постового, содержание которого приводит «Коммерсант». Обращение было направлено через электронную приемную президента.