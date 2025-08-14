Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину за помощью

Российскому бизнесмену требуется помощь медиков в американской тюрьме.
Родные российского предпринимателя Дениса Постового, содержащегося под стражей в США, обратились к Владимиру Путину с просьбой содействовать его освобождению. Поводом стало резкое ухудшение здоровья бизнесмена в американской тюрьме. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Убедительно просим принять все возможные меры по освобождению нашего сына Дениса Постового. Его жена осталась в США с четырьмя детьми (трое школьников и грудной младенец), но семья уже израсходовала все сбережения и влезла в долги, оплачивая услуги американских адвокатов», — говорится в письме родителей Постового, содержание которого приводит «Коммерсант». Обращение было направлено через электронную приемную президента.
Постового арестовали в сентябре 2024 года во Флориде по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники двойного назначения, которая, по версии следствия, могла использоваться при производстве беспилотников. Сам Постовой вину не признает, а его близкие надеются на возможный обмен.
По словам правозащитника Ивана Мельникова, оказывающего юридическую поддержку семье Постового, у бизнесмена образовался большой камень в желчном пузыре и началось отслоение сетчатки глаза. Несмотря на подтвержденную врачами необходимость срочной операции, медицинскую помощь ему не оказывают месяцами, что, по международным нормам, может расцениваться как пытка.
Мельников ранее обращался к генпрокурору США Памеле Джо Бонди, но ситуация не изменилась. При этом российское посольство поддерживает связь с семьей и оказывает помощь.