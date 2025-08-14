Ричмонд
В США восхитились передовым российским беспилотником

Российский беспилотник «Квазимачта» является самым передовым оптоволоконным БПЛА в своем классе. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«“Квазимачта” — это самый передовой российский оптоволоконный дрон», — говорится в материале журнала. Там отметили уникальные характеристики дрона, включая его способность находиться в воздухе до 20 суток.

Как подчеркивается в статье, использование оптоволокна делает дрон невосприимчивым к радиоэлектронным помехам. Эта технология обеспечивает высокоскоростную передачу данных и устойчивость к воздействию рельефа местности или атмосферных условий, что выгодно отличает российскую разработку от аналогов.

Издание также упомянуло другой российский оптоволоконный беспилотник — «Князь Вандал Новгородский» (КВН), предположив его возможную связь с китайской платформой Skywalker. Ранее гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников заявлял, что КВН уже доказал свою эффективность как готовый продукт.

