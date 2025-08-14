Федеральный судья жестоко убит на улице в российском городе

В Камышине Волгоградской области жестоко убили федерального судью на улице вечером 14 августа. Его расстреляли из «Сайги», отрезали половой орган, а затем воткнули нож в глаз. Об этом пишут «База» и «112».
Убийство мужчины, по предварительной версии, было совершено из ревности. Якобы таким образом муж одной из женщин отомстил судье за измену своей супруги.
Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не было. Других подробностей пока нет.
