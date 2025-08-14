Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву и перевела аферистам 17 млн рублей

Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву, чтобы перевести мошенникам более 17 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УВМД России по региону, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Согласно данным ведомства, 79-летняя жительница Калининграда обратилась к правоохранительным органам после того, как стала жертвой аферистов. Пенсионерке поступил звонок от якобы сотрудника портала «Госуслуги», который сообщил женщине, что ее сбережения находятся в опасности.
Мошенники убедили жертву в необходимости снять деньги и перевести их на якобы безопасный счет. Для этого пенсионерке пришлось отправиться в Москву, так как в ее городе не было филиала банка, в котором она хранила сбережения. После перевода денежных средств на счет мошенников женщина вернулась в Калининград.
Ранее KP.RU сообщал, что телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Москвы более 63,7 млн рублей, а также пять килограммов золота и другие сбережения.