Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву и перевела аферистам 17 млн рублей

Мошенники выманили у пенсионерки из Калининграда более 17 млн рублей, притворившись сотрудниками «Госуслуг».

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву, чтобы перевести мошенникам более 17 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УВМД России по региону, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Согласно данным ведомства, 79-летняя жительница Калининграда обратилась к правоохранительным органам после того, как стала жертвой аферистов. Пенсионерке поступил звонок от якобы сотрудника портала «Госуслуги», который сообщил женщине, что ее сбережения находятся в опасности.

Мошенники убедили жертву в необходимости снять деньги и перевести их на якобы безопасный счет. Для этого пенсионерке пришлось отправиться в Москву, так как в ее городе не было филиала банка, в котором она хранила сбережения. После перевода денежных средств на счет мошенников женщина вернулась в Калининград.

Ранее KP.RU сообщал, что телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Москвы более 63,7 млн рублей, а также пять килограммов золота и другие сбережения.