Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву и перевела аферистам 17 млн рублей

Мошенники убедили жертву в необходимости снять деньги и перевести их на якобы безопасный счет. Для этого пенсионерке пришлось отправиться в Москву, так как в ее городе не было филиала банка, в котором она хранила сбережения. После перевода денежных средств на счет мошенников женщина вернулась в Калининград.