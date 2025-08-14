Водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом в Гомельском районе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель квадроцикла погиб при столкновении с жилым домом в Гомельском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня примерно в 17.00 44-летний водитель, управляя квадроциклом и проезжая по ул. Луговой в деревне Красное Селище, в районе дома № 13, предварительно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на жилой дом. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Мужчина не имел права управления транспортным средством, а также не использовал мотошлем.
ГАИ напоминает, что квадроциклы и мотовездеходы не предназначены для дорог общего пользования и не должны выезжать на них.
В УВД напомнили, что квадроциклы следует использовать на специально отведенных для них территориях, чтобы не создавать угрозу для безопасности и не причинять вред ни себе, ни другим участникам дорожного движения. -0-