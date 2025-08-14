Водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом в Гомельском районе

Сегодня примерно в 17.00 44-летний водитель, управляя квадроциклом и проезжая по ул. Луговой в деревне Красное Селище, в районе дома № 13, предварительно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на жилой дом. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Мужчина не имел права управления транспортным средством, а также не использовал мотошлем.