ВС РФ в июле ударили по производству ракет «Сапсан».
ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам, связанным с производством баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Они находились на территории Днепропетровской и Сумской областей. По данным ведомства, эти ракетные комплексы предназначались для осуществления ударов по объектам в глубине российской территории.
В министерстве также уточнили, что разработка и производство ракет осуществлялись Киевом при технической поддержке западноевропейских стран, а финансирование проекта предоставляла Германия. В числе потенциальных целей для этих ракет назывались Москва, Минск, ядерный центр в Сарове, а также ряд других городов. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.
Освобожденные из плены россияне вернулись в страну.
В один из аэропортов Московской области прибыл самолет, на борту которого находились 84 российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена. Обмен пленными между Россией и Украиной осуществлялся по формуле «84 на 84».
Перед возвращением на родину освобожденные военные были временно размещены на территории Беларуси, где им оказали первичную медицинскую и психологическую помощь. Посредничество в проведении гуманитарной миссии обеспечили ОАЭ. Сейчас все освобожденные военнослужащие проходят обследование и необходимое лечение в медицинских учреждениях Минобороны России.
ВС РФ освободили два населенных пункта.
В результате наступательных действий объединения «Восток» российские силы взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра, расположенные на территории ДНР. По информации Минобороны РФ, совокупные потери ВСУ за сутки на всех направлениях превысили одну тысячу человек. Также сообщается об уничтожении различной военной техники, включая танки и бронемашины.
ВСУ готовятся к сдаче Купянска.
Украинские военные приступили к эвакуации из Купянска наиболее подготовленных бойцов, иностранных наемников и идеологически мотивированных националистов. Как сообщил представитель пророссийского подполья, в городе остаются преимущественно мобилизованные военнослужащие, которые теперь отвечают за удержание обороны. Военные эксперты подтверждают, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои рубежи в северной части Купянска.
«Ураган» нанес удары по укрепрайону ВСУ.
Военнослужащие, входящие в состав расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» из группировки войск «Центр», осуществили удар по укрепленным позициям ВСУ на красноармейском направлении, передает «Пятый канал». Огонь был открыт с дистанции, превышающей 30 километров. По данным расчетов беспилотников разведки, в результате удара была уничтожена боевая техника и личный состав украинской стороны.
Атаки дронов на Ростов и Белгород.
В результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены 20 жилых домов, а также окна, балконы и припаркованные автомобили. Кроме того, пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Семь человек после оказания медицинской помощи были отпущены домой, остальные шестеро продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Из поврежденных зданий было эвакуировано 212 человек, для которых организован пункт временного размещения.
Помимо этого, в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. В селе Пристень были атакованы два легковых автомобиля. В результате одного из ударов погиб мужчина, скончавшийся на месте до прибытия медиков. В ходе удара по второму автомобилю в этом же населенном пункте пострадали двое местных жителей. Автомобиль полностью уничтожен в результате возгорания.
Еще один случай зафиксирован в районе села Болдыревка, где мужчина получил травмы при атаке дрона на автомобиль. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной и баротравмой. В результате происшествия у транспортного средства повреждены стекла и кузов.
Предстоящая встреча Путина и Трампа.
Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — встретятся на Аляске 15 августа в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, основной темой переговоров двух лидеров станет урегулирование украинского кризиса. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Трамп намерены обсудить самые сложные вопросы.
Американский лидер оценил риск неудачного исхода встречи с коллегой из России в 25%. При этом глава Штатов заявил, что страна не исключает возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ в случае, если переговоры, проходящие на Аляске, завершатся без достижения удовлетворительных договоренностей.