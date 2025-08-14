ВС РФ уничтожили производство ракет «Сапсан», из плена возвращены российские бойцы: главное об СВО 14 августа

В результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону были повреждены 20 жилых домов, а также окна, балконы и припаркованные автомобили. Кроме того, пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Семь человек после оказания медицинской помощи были отпущены домой, остальные шестеро продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Из поврежденных зданий было эвакуировано 212 человек, для которых организован пункт временного размещения.