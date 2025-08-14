Ричмонд
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа

Неизвестный злоумышленник повредил Собор Святого Семейства в центре Анкориджа, где 15 августа состоится встреча президентов России и США. Об этом сообщает телеканал KTUU.

Собор находится в городе, где пройдет встреча Путина и Трампа (архивное фото).

«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что, несмотря на повреждения, собор продолжает работать в обычном режиме. Администрация храма уже передала записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам для установления личности вандала и мотивов его действий.

Инцидент произошел накануне важных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны обсудить урегулирование украинского кризиса. Встреча пройдет при участии глав МИД, Минобороны и других высокопоставленных представителей обеих стран.

