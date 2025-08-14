Ричмонд
+31°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели ребенка под стеной гаража российского чиновника обвинили в халатности

В Нижнем Новгороде после гибели ребенка под обрушившейся стеной гаража обвинили в халатности руководителя одного из отделов администрации, пишет телеграм-канал Ni Mash.

В Нижнем Новгороде после гибели ребенка под обрушившейся стеной гаража обвинили в халатности руководителя одного из отделов администрации, пишет телеграм-канал Ni Mash.

В трагедии, по версии следствия, есть вина чиновника — он должен был вовремя обнаружить самовольную ветхую постройку.

За неисполнение своих обязанностей руководитель отдела стал фигурантом уголовного дела.

Ранее сообщалось, что отец с шестилетним сыном шли по улице мимо кооператива с «заброшками». На них внезапно упала бетонная плита. Мальчик умер на месте, его пришлось доставать спасателям, мужчина не пострадал.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим.