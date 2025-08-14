Фермер на Алтае посадил женщину на цепь, чтобы заставить ее мужчину работать

По словам представителей ведомства, 50-летний местный житель занимался выращиванием овощей на полях, где на него неофициально работали несколько человек. Один из работников в начале августа сбежал. Фермер решил его наказать, насильно посадил вместе с возлюбленной в свой автомобиль и отвез в дом, где жили остальные рабочие.