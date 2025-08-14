Фермер на Алтае посадил женщину на цепь, чтобы заставить ее мужчину работать

Фермер в Рубцовском районе Алтайского края приковал женщину наручниками и цепью к дивану для того, чтобы заставить ее возлюбленного работать в поле. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, 50-летний местный житель занимался выращиванием овощей на полях, где на него неофициально работали несколько человек. Один из работников в начале августа сбежал. Фермер решил его наказать, насильно посадил вместе с возлюбленной в свой автомобиль и отвез в дом, где жили остальные рабочие.
— Чтобы мужчина не смог вновь сбежать, он приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и несколько дней удерживал, лишая свободы, пока женщину не освободили сотрудники полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, — передает официальный сайт краевого управления СК России.
