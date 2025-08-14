The Sun: житель Танзании прожил 8 лет с ножом в груди

Африканец прожил восемь лет с ножом в грудной клетке, не зная об этом, пишет The Sun.
Сообщается, что 44-летний танзаниец обратился за медицинской помощью из-за гнойных истечений в районе правого соска, при этом он не ощущал боли. Медицинские специалисты были удивлены, поскольку общее состояние здоровья пациента было удовлетворительным.
Разгадка тайны нашлась, когда мужчина упомянул случай, произошедший с ним восемь лет назад. После ожесточенной потасовки он получил ранения спины, лица и живота, и ему была оказана необходимая помощь.
С помощью рентгеновского обследования была выявлена причина его жалоб — в его грудной клетке обнаружилось крупное лезвие ножа, которое, к счастью, не повредило жизненно важные органы. Хирургическим путем нож был извлечен, а также удален накопившийся гной.
В статье отмечается, что период реабилитации прошел успешно и без каких-либо осложнений.