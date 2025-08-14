Появились подробности о жестоком убийстве федерального судьи в Камышине

Убийцей федерального судьи в Камышине Волгоградской области, предварительно, оказался вернувшийся в отпуск военный. Информация уточняется. Об этом пишет «База».
Телеграм-канал сообщает, что военнослужащий якобы приревновал свою жену к мужчине, вечером подкараулил его возле районного суда вечером 14 августа и расстрелял из охотничьего карабина «Сайга», а затем отрезал половой орган. После этого ревнивец воткнул судье нож в глаз.
Таким образом муж одной из женщин якобы отомстил судье за измену своей супруги. Подозреваемого ищут.
По поводу данного происшествия пока не было комментариев от правоохранительных органов.
