Появились подробности о жестоком убийстве федерального судьи в Камышине

Телеграм-канал сообщает, что военнослужащий якобы приревновал свою жену к мужчине, вечером подкараулил его возле районного суда вечером 14 августа и расстрелял из охотничьего карабина «Сайга», а затем отрезал половой орган. После этого ревнивец воткнул судье нож в глаз.