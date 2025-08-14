Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию

Трамп заявил о важности второй встречи с Путиным и Зеленским.
Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский готовы к миру. Такое мнение выразил глава США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил Трамп. Американский лидер отметил, что ожидает конструктивного диалога и рассчитывает на положительный исход будущих встреч.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности рассмотреть возможность личной встречи с Владимиром Зеленским при наличии соответствующих условий, которые обеспечат конструктивный диалог. Москва и Вашингтон уже согласовали проведение переговоров между Путиным и Трампом, которые могут пройти на следующей неделе, при этом детали места встречи пока не разглашаются.