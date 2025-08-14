Ричмонд
Семейную пару и пенсионера ранило при атаке БПЛА в Курской области

Семейная пара и пенсионер получили ранения в результате налёта украинских беспилотников на Курскую область 14 августа. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

Один из дронов атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара 42-летние мужчина и женщина получили осколочные ранения средней тяжести.

В селе Званном Глушковского района произошла ещё одна атака. Там пострадал 75-летний мужчина, который ехал на велосипеде. У него диагностировали лёгкие ранения.

«Машинами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Курские власти просят граждан отказаться от поездок в приграничные районы, так как ситуация там остаётся опасной.

В этот же день в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб один человек и трое получили ранения. В селе Пристень в Валуйском округе беспилотники атаковали два легковых автомобиля.

