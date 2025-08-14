Федерального судью жестоко убили под Волгоградом, расстреляв и отрезав гениталии

Неизвестные расстреляли федерального судью Василия Ветлугина посреди улицы в городе Камышин Волгоградской области. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, убитому также отрезали половые органы и нанесли удар ножом в лицо. Предварительно, причиной жестокой расправы стала ревность, следует из публикации.
В правоохранительных органах сообщили, что один подозреваемый в убийстве уже задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишет Telegram-канал РИА Новости.
Жительница Улан-Удэ несколько раз ударила своего двухмесячного сына по лицу, после чего до смерти заколола его шприцами с сильнодействующим препаратом. Женщина разозлилась из-за плача младенца, после чего расправилась с ним.
До этого в подмосковном Егорьевске бывший заключенный изнасиловал женщину, а затем попытался от нее избавиться. Фигурант уголовного дела совершил над потерпевшей противоправные действия, после чего нанес ей удар ножом в спину.
Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве знакомого в квартире дома на улице Фестивальной на севере Москвы. Подозреваемый ударил мужчину ножом в шею.